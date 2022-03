Il calciomercato della Juventus è sempre argomento molto caldo per la tifoseria bianconera che attende novità in vista del prossimo futuro.

La squadra di Allegri deve portare a termine la stagione nel miglior modo possibile. Dopo l’eliminazione arrivata in Champions League adesso Dybala e compagni devono riuscire a concludere il campionato in una posizione di classifica tra le prime quattro e magari a conquistare la Coppa Italia. Trofeo che arricchirebbe il palmarés bianconero.

Nel frattempo la dirigenza starà già lavorando per reperire sul mercato le pedine giuste da affidare a mister Allegri. Proprio l’eliminazione arrivata in Champions ha sottolineato le carenze nella rosa bianconera. Tutti i reparti avranno bisogno di nuovi innesti, rinforzi che possano elevare la qualità dell’organico.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pressa su Renato Sanches e Tielemans

Il reparto che però maggiormente sembra aver bisogno di volti nuovi è il centrocampo, con i bianconeri che andranno senz’altro a caccia di un playmaker. Serve un uomo che sappia dettare i tempi della manovra, che riesca a prendere per mano la squadra nei momenti chiave della partita. Ma non mancheranno innesti con altre caratteristiche. Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Juve nell’ultimo periodo, ma su due potenziali obiettivi adesso la strada sembra complicarsi parecchio. Come ha sottolineato in Inghilterra il “Mirror” infatti, l’Arsenal si sarebbe messo sulle tracce di Renato Sanches e Youri Tielemans. Centrocampisti che ben abbinano qualità e quantità. I gunners dunque potrebbero essere una rivale molto pericolosa per questi due giocatori. Per capire al meglio le mosse bianconere bisognerà comunque attendere l’estate. Ci sono diversi ingaggi che pesano molto sul bilancio e per intervenire bisognerà prima trovare una collocazione a chi non rientra nei piani di Allegri.