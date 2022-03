Calciomercato Juventus, allarme e addio | Intreccio con l’Inter da mal di testa

Calciomercato Juventus, rivoluzione e super intreccio con l’Inter: lo scenario è da attenzionare da vicino.

Le manovre di mercato di Inter e Juventus potrebbero incrociarsi pericolosamente. In questo frangente non analizzeremo il possibile inserimento nerazzurro per Paulo Dybala, sempre più lontano dal mondo bianconero, ma su quelle che potrebbero essere le strategie di Marotta per puntellare un reparto difensivo nel quale De Vrij offre sempre meno garanzie.

Per sostituire il centrale olandese – legato ai Campioni d’Italia uscenti da un contratto in scadenza nel 2023, l’Inter starebbe valutando diverse piste. Una di queste porta a Bremer, autore di una stagione fantasmagorica in quel di Torino: il brasiliano ha prolungato il suo contratto con i granata, in quello che può essere definito un vero e proprio atto d’amore nei confronti del club che lo ha visto crescere ed esplodere su livelli per certi aspetti inimmaginabili. Sulle tracce dell’ex Atletico Mineiro c’è anche la Juventus, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di De Ligt, che continua a far gola all’estero. In quest’ottica, l’indiscrezione rilanciata da “La Gazzetta dello Sport”, interessa anche i bianconeri.

Calciomercato Juventus, irruzione Inter per Milenkovic: via libera per Bremer?

Secondo quanto riportato dalla Rosea, infatti, il prossimo confronto tra Inter e Fiorentina sarà utile per tastare con mano l’impatto che avrà sulla partita Milenkovic. Il serbo, accostato in passato anche alla Juve, può rappresentare un investimento in linea con i nuovi parametri sociali che il club milanese si è imposto: il 24 enne Viola, al quale potrebbe essere proposto un ingaggio da 2,5-3 milioni di euro, intriga e non poco. Gli estimatori per lui non mancano, a cominciare dai club di Premier, che a lungo avrebbero potuto chiudere l’affare con i gigliati. Marotta comunque tiene aperte diverse piste: tra queste, impossibile non menzionare Marcos Senesi, seguito anche dalla Roma. Più sullo sfondo la candidatura di Christensen, ormai sempre più vicino al Barcellona. Che l’Inter stia per mollare Bremer? Ai posteri l’ardua sentenza: Cherubini osserva..