Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba | L’accordo ha già una data

Calciomercato Juventus, Pogback sempre più vicino: cifre e dettagli della super operazione per il “Polpo”. La data dell’accordo.

La sconfitta contro il Villarreal non ha arrestato il processo di crescita della Juventus; semmai, il confronto con il “Sottomarino Giallo” ha messo a nudo quei limiti strutturali della rosa bianconera che soltanto un’oculata campagna acquisti potrà mitigare.

Sia Arthur che Rabiot sono stati autori di prestazioni tutt’altro che esaltanti; il brasiliano si è limitato a passaggi in orizzontali che poco hanno giovato alla sterile manovra della squadra di Allegri, mentre il francese – desaparecido da anni, difeso a spada tratta da Didier Deschamps – è sembrato poco centrato e mai decisivo nei momenti topici. E così, un rinforzo in grado di ridare entusiasmo a qualità ad un reparto che negli ultimi anni ha vissuto una fase di burrascoso ridimensionamento, non può non essere preso in considerazione. La dirigenza è già all’opera, e sta vagliando da tempo diversi profili a cui dare la caccia, alla ricerca della soluzione propizia. Tra i vari Gravenberch, Milinkovic Savic e Jorginho, un nome che stuzzica particolarmente dalle parti di Torino è quello di Paul Pogba, profilo per il quale la Juventus si starebbe muovendo sotto traccia in modo tutt’altro che banale.

Calciomercato Juventus, Pogback sempre più vicino | Cifre e dettagli

Come riferito da Rudy Galetti con un post apparso sul proprio profilo Twitter, i discorsi per il ritorno del “Polpo” all’ombra della Mole procedono spediti, al punto che un accordo sembrerebbe essere ormai dietro l’angolo. L’obiettivo sarebbe quello di formalizzare l’accordo prima della fine di aprile, con Damascelli che non a casa a Radio Radio qualche giorno fa ha riferito come l’operazione sia ormai in dirittura d’arrivo. Quali sono le cifre sul piatto? “Madama” – Galetti scribit – sta lavorando su una proposta di ingaggio quadriennale, a circa 9 milioni di euro più 3 di bonus a stagione: da capire, a questo punto, se l’eventuale Pogback sia propedeutico ad una partenza di Paulo Dybala, con il cui entourage è in programma un incontro nella giornata di lunedì per fare il punto della situazione.