Juventus-Salernitana, Allegri mescola le carte: doppia sorpresona dal 1′

Juventus-Salernitana, il tecnico bianconero potrebbe dare spazio a due riserve nella sfida contro i granata di Nicola.

L’eliminazione dalla Champions League è stata indubbiamente un brutto colpo, soprattutto per come è avvenuta. Un risultato pesante lo 0-3 di mercoledì scorso. Forse esagerato per quello che era stato l’andazzo del match, ma che ha certificato l’ennesimo fallimento europeo della Juventus. Terza eliminazione di fila agli ottavi di finale della competizione più prestigiosa del continente per i bianconeri, stavolta fatti fuori dagli spagnoli del Villarreal.

Vlahovic e compagni dovranno però essere abili a trasformare la rabbia e l’amarezza in energia per affrontare gli ultimi due mesi della stagione. Che potrebbe ancora riservare qualche sorpresa alla Vecchia Signora. Non tutto è perduto in campionato, dove la Juventus sembrerebbe aver blindato il quarto posto e potrebbe provare ad inserirsi nella lotta per lo scudetto. Poi c’è la Coppa Italia: la doppia semifinale con la Fiorentina è in discesa dopo la vittoria ottenuta nel capoluogo toscano lo scorso 2 marzo. Saranno probabilmente decisive le prossime partite, che i bianconeri non devono sbagliare nel modo più assoluto.

Juventus-Salernitana, Szczesny in panchina e Perin titolare

Domenica a Torino arriva il fanalino di coda del campionato, la Salernitana. Un impegno facile sulla carta ma da non prendere sottogamba perché i granata si presenteranno affamati di punti. Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una situazione sempre più emergenziale. L’allenatore livornese ha perso anche Locatelli a centrocampo, fermato dal Covid-19 (e a rischio anche per i playoff della nazionale). Proverà a stringere i denti capitan Chiellini, ma dall’inizio dovrebbero partire di nuovo de Ligt e Rugani come con il Villarreal.

#Perin favorito su #Szczesny per giocare contro la Salernitana.

In attacco, chance per #Kean, da definire nelle prossime 24 ore.#JuveSalernitana — luca bianchin (@lucabianchin7) March 18, 2022

La grande novità però è tra i pali: Allegri darà verosimilmente spazio a Perin, dando un turno di riposo al titolare Szczesny. In attacco, come riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, possibile chance per Kean accanto a Vlahovic.