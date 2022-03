Calciomercato Juventus, Chiellini lascia: contatto per l’addio

Calciomercato Juventus, addio immediato di Chiellini: ci sono i primi contatti in corso. Ecco la situazione attorno al difensore bianconero

La sensazione è che tutto dipenderà ovviamente dalla qualificazione al prossimo Mondiale. Qualora la nazionale azzurra di Roberto Mancini riuscisse a staccare il pass per il Qatar, allora Giorgio Chiellini dovrebbe rimanere alla Juventus anche la prossima stagione. In caso contrario potrebbe decidere, forse, di andare a giocare da un’altra parte prima di tornare in bianconero per un ruolo diverso, dietro la scrivania. Perché il futuro, anche sotto questo aspetto, sembra davvero segnato.

In ogni caso, però, non si era mai arrivato a un vero e reale contatto con il capitano della Juventus che è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri in settimana. Adesso le cose sembrano cambiate, almeno stando alle informazioni riportate da Momblano. Uno scenario nuovo che potrebbe spingere Giorgio ad accettare l’offerta.

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiellini

Secondo il giornalista ci sarebbero stati i primi contatti reali in Mls per il difensore della Juventus. Una nuova esperienza di vita – e qualche milioncino di euro in più sul conto corrente – per la fase finale della carriera da calciatore per poi iniziare quella alle dipendenze della società bianconera con un altro ruolo e in giacca e cravatta. Come detto prima, tutto dipenderà da come l’Italia uscirà dal confronto con la Macedonia del Nord previsto a Palermo e poi da quello con il Portogallo, che dovrebbe battere la Turchia nell’altra semifinale del raggruppamento Mondiale. Insomma, il futuro di Chiellini si dovrebbe decidere nelle prossime settimane.

Poi, ovviamente, ci sono tutte le variabili del caso che al momento non si conoscono. Ma i primi contatti ci sarebbero stato. Ed è questa la notizia. Del futuro non c’è certezza diceva qualcuno.