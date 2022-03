Calciomercato, effetto boomerang improvviso: 50 milioni che tagliano fuori la Juve

Calciomercato Juventus, ci sarebbe già l’erede ideale in mediana: un colpo che costerebbe al club 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la situazione in mediana è ancora poco chiara ma l’unica – reale – certezza è che nella prossima stagione i bianconeri andranno su un centrocampista di qualità. C’è sempre il sogno, ora meno proibito, del grande ritorno di Paul Pogba.

Il polpo sembra intenzionato a lasciare Manchester, ormai non ci sono più dubbi su questo e il club più interessato a tesserarlo, anche per esigenza tattica, è proprio la sua ex squadra dove Pogba ha saputo consacrarsi a livello internazionale, stiamo parlando, ovviamente, della Vecchia Signora. Da ‘Tuttojuve.com’ si parla già di sostituto per Pogba. Il Manchester avrebbe individuato il già assicurato Gravenberch che l’Ajax non lascerebbe partire a meno di 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Gravenberch come sostituto di Pogba | Operazione da 50 milioni

Da valore di mercato iniziale di 35 milioni, adesso, l’Ajax lascerebbe partire il proprio pupillo non a meno di 50 milioni. Cifra importante che, a questo punto, lascerebbe strada spianata ai Red Devils. Anche la Juventus, infatti, aveva intravisto nel giocatore le potenzialità giuste per diventare un nuovo centrocampista di Allegri ma la cifra chiesta verrebbe reputata eccessiva per i bianconeri che a questo punto potrebbero concentrarsi su altro.

E quest’altro non è altro che Paul Pogba. Adesso più libero che mai di firmare per scelta personale con un nuovo club. Tutti i tifosi si aspettano il grande annuncio che non tarderà ad arrivare. Staremo dunque a vedere quello che succederà a centrocampo ma una cosa è certa, la dirigenza andrà su un centrocampista.