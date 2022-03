Juventus, se Allegri diventa “disonesto”: la frase sulla classifica infiamma i social

Juventus, Allegri il “disonesto”: quella bugia che sta infiammando il social. La frase detta nella conferenza stampa fa il giro del web.

Alla vigilia della sfida con la Salernitana, Max Allegri si è presentato in conferenza stampa con la classica ironia che lo contraddistingue, difendendo la squadra dalle critiche ricevute dopo la batosta subita contro il Villarreal, ed allo stesso tempo rilanciando le ambizioni di una squadra che è ritornata a respirare il profumo d’alta classifica.

Se fino a poco tempo l’obiettivo quarto posto si configurava come una vera e propria chimera, grazie alla striscia di 15 risultati utili consecutivi, Morata e compagni si sono “issati” al quarto posto in classifica, in solitaria, con la prospettiva di tallonare ancor più da vicino le prime della classe. E proprio di questo ha parlato il tecnico livornese, sottolineando come “alle 22.30 del 6 gennaio fossero 10 i punti di distacco dall’Atalanta quarta”.

Juventus, Allegri e quell’errore in conferenza: social scatenati

#Allegri: “Ricordiamoci che veniamo da una brutta situazione: il 6 gennaio alle 22:30 eravamo a -10 dall’Atalanta”. Classifica della serie A alle 22:30 del 6 gennaio. pic.twitter.com/UhCbEi33Mj — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 19, 2022

In realtà, dopo il pareggio dell’Epifania contro il Napoli, la Juventus era distante tre punti dall’Atalanta, con gli orobici che – però, avrebbero dovuto giocare una gara in più dei bianconeri. Un errore che non è passato inosservato, e che ha fatto immediatamente il giro del web: taluni hanno rimarcato il modo con il quale Allegri ha definito “disoneste intellettualmente” le critiche piovute sulla sua squadra, all’indomani del tonfo in Champions League. Ironia e commenti taglienti stanno spopolando in questo momento: volente o nolente, Allegri è sempre al centro…della bufera.