Juventus-Salernitana, sorpresa dell’ultim’ora | Recupero lampo

Juventus-Salernitana: il match casalingo previsto per domani alle ore 15.00 all’Allianz Stadium di Torino avrà un recupero importante.

Juventus-Salernitana, domani alle ore 15.00 i ragazzi di Allegri ritornano sul campo per un match decisivo. Dopo la brutta sconfitta in Champions League e l’eliminazione agli ottavi di finale, i bianconeri vogliono rispondere fin da subito offrendo una vittoria sul campo e ottenendo i tre punti con una squadra ostica come la Salernitana di Nicola. Che, per l’occasione, si appresta a recuperare uomini importanti.

Proprio nel match delle 15.00 la squadra campana recupererà per la sfida decisiva con la Juventus, un uomo fondamentale degli 11 di Nicola, cioè Ederson. Come scrive ‘Tuttosport’ il giocatore potrà essere disponibile nella sfida di Torino.

Juventus-Salernitana, Nicola recupera Ederson

Ora c’è bisogno di rispondere solo con i risultati. Il focus è questo, concentrarsi sul campo. L’eliminazione ancora brucia ma i ragazzi non devo mollare proprio adesso. C’è da vincere la Coppa Italia e da arrivare più lontano possibile in campionato, consolidando l’importante quarto posto.

Allegri non deve e vuole più sbagliare. Pertanto verranno schierati gli undici più importanti a disposizione contro una squadra che lotterà fino all’ultimo per uscire da Torino con qualche punto, di conseguenza non sarà per nulla una partita da sottovalutare. Inoltre Nicola si appresta a recuperare un giocatore chiave come Ederson che potrebbe dare del filo da torcere alla Juventus. Appuntamento previsto per domani alle ore 15.00.