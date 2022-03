Calciomercato Juventus, esonero imminente | Allegri gelato

Calciomercato Juventus, il club va verso l’esonero del proprio mister, pertanto l’obiettivo a centrocampo potrebbe concretizzarsi subito.

Calciomercato Juventus, una situazione sempre più propensa all’esonero. Ciò che sta succedendo al Manchester United sta “obbligando” il club a prendere le dovute considerazioni. Eliminati, anche loro, prematuramente dalla Champions League, il club di CR7 vuole rilanciarsi da subito e insieme al cambio in panchina potrebbe concretizzarsi anche un colpo in mediana: obiettivo prioritario per i Red Devils.

Come scrive ‘Rudy Galetti’ la priorità per il Manchester United sarebbe il mister ten Hag che prenderebbe la nuova guida tecnica dei Red Devils. Il mister olandese potrebbe infatti rappresentare una certezza anche per un – possibile – colpo in entrata. Si parla infatti di Gravenberch, ormai sempre più vicino alle sponde inglesi.

Calciomercato Juventus, ten Hag porta Gravenberch | Addio all’obiettivo di Allegri

L’annuncio di ten Hag come prossimo allenatore del Manchester United potrebbe anche dire l’arrivo di Gravenberch in Premier League. Il giovane prodigio olandese è uno dei giocatori più desiderati di Allegri: già decisivo nonostante l’ancora giovanissima età.

Ma l’annuncio di ten Hag potrebbe far, clamorosamente, cambiare idea al giocatore che già sembrava vicino al vestire la maglia del Manchester ma adesso sarebbe definitivamente convinto. Staremo dunque a vedere quello che succederà ma se dovesse concretizzarsi l’operazione la Juventus, di conseguenza, verrebbe tagliata ufficialmente fuori. Nonostante il colpo Gravenberch rimanga, tutt’ora, un desiderio prioritario per mister Allegri e per l’idealizzato centrocampo del futuro.