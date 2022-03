Calciomercato Juventus, addio Dybala | Arrivabene ammette: “Poco rispettoso”

Calciomercato Juventus, le parole di Arrivabene in merito al mancato rinnovo di Paulo Dybala: ecco quanto dichiarato dal dirigente bianconero.

Si ipotizzava da tempo, ma oggi la prima vera notizia clamorosa in vista del prossimo mercato estivo si è materializzata in tutta la sua concretezza: Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, in scadenza nel 2022.

Una decisione che la “Vecchia Signora” ha preso una volta che – con Vlahovic – si è deciso di aprire un nuovo ciclo. Ad ammetterlo è lo stesso responsabile dell’area tecnica Maurizio Arrivabene che, intercettato dai microfoni di calciomercato.it, nel corso dell’evento United by Alessandro Moggi, ha spiegato le ragioni della scelta del management bianconero di non proporre nuovamente le cifre con le quali era stato fondamentalmente raggiunto un accordo qualche mese fa. Ecco uno stralcio delle parole di Arrivabene:

DYBALA – “Il cambiamento più importante è il mancato rinnovo di Dybala: con l’arrivo di Vlahovic è cambiato l’aspetto tecnico. L’incontro di oggi è stato amichevole, chiaro rispettoso. La Juve ha deciso di formalizzare un’offerta al ribasso, ed è stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. La Juventus non prende decisioni contro la Juventus, ma per la Juventus. Con gli acquisti di gennaio, con l’approdo di Vlahovic, Paulo non era più centrale.”