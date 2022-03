Ancora voci di calciomercato che riguardano la Juventus in queste settimane che si preannunciano davvero calde per molti club.

Ci sarà una sosta di campionato e dunque molti calciatori potranno godere di qualche giorno di riposo, specie per chi non avrà impegni con la propria nazionale. La dirigenza invece non smette mai di lavorare e di pianificare le mosse in vista della prossima stagione. Allegri aspetta rinforzi in tutti i reparti e dunque ci sarà da lavorare sodo per anticipare la concorrenza.

Una delle missioni più importanti della Juventus però non riguarda acquisti, ma è quella di tenersi stretta i propri gioielli. Ci sono cinque elementi in scadenza di contratto con i quali cercare un nuovo accordo. E poi ci sono anche altri campioni che sono finiti nel mirino di altri club. Come de Ligt, ad esempio, ma anche come Danilo. Non più giovanissimo ma campione apprezzato in ogni angolo del mondo.

Calciomercato Juventus, Allegri non vuol far partire Danilo

Hanno preso consistenza voci che riguardano il difensore bianconero e che arrivano direttamente dalla Spagna, ovvero da “Mundo Deportivo”. Secondo infatti quanto scritto dal quotidiano sportivo il Barcellona si sarebbe messo sulle piste di Danilo. Il laterale brasiliano è un giocatore di grande esperienza, capace non solo di ricoprire più ruoli in campo ma anche di essere un leader, un esempio per i compagni di squadra. Gli spagnoli vorrebbero intavolare uno scambio mettendo sul piatto Sergino Dest, anche lui laterale destro ma decisamente più giovane. Tuttavia Allegri non intende assolutamente privarsi del brasiliano e avrebbe messo il veto sulla sua cessione. Le parole di Allegri, però unitamente alle dichiarazioni dello stesso brasiliano, lasciano supporre come ci siano tutte le carte in tavola per porre basi importanti in vista di un rinnovo del contratto del brasiliano, vero e proprio punto di riferimento dentro e fuori dal campo.