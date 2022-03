Calciomercato Juventus, Chelsea “saccheggiato” | 15 milioni e Milan ed Inter KO

Calciomercato Juventus, Chelsea saccheggiato da Cherubini: sul piatto 15 milioni di euro per chiudere l’affare. Inter e Milan ko

Guarda con estremo interesse a quello che succede in Inghilterra la Juventus. Guarda con estremo interesse a quello che succede soprattutto al Chelsea. Praticamente saccheggiato da Cherubini, dopo aver quasi chiusi per Rudiger. Il quasi, ovviamente, è perché ancora nulla di ufficiale c’è stato e fin quando non ci sono gli annunci, nel calciomercato non si può dire nulla.

Adesso però le attenzioni della società bianconera, e non solo a quanto pare, sarebbero sul centrocampista 22enne Conor Gallagher, in prestito al Crystal Palace, che alla fine dell’anno tornerà ai Blues. Ma la situazione Chelsea tiene banco. Ed è per questo motivo che anche Inter e Milan ci avrebbero messo gli occhi addosso. Ma la Juve, che lo ha visto da vicino nella scorse settimane, sarebbe pronta a chiudere l’affare con un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, pronti 15 milioni

Secondo il Sun infatti la Juve appare in vantaggio rispetto alle altre contendenti e sarebbe disposta a mettere sul piatto 15 milioni di euro per mandare ko sia Marotta che Maldini. Le prestazioni del giocatore, in Inghilterra, vengono addirittura definite “impressionanti” dai tabloid. Così impressionati che sono arrivate anche in Italia, con le big europee che ci hanno messo gli occhi addosso cercando un affare importante.

Ovviamente bisogna capire quale potrebbe essere la reazione del Chelsea a questo saccheggio italiano nei confronti di una società che è in evidente difficoltà. E soprattutto, nel momento del cambio di proprietà che nelle prossime settimane dovrebbe avvenire, se ci saranno anche delle limitazioni al club inglese. Le grandi manovre, in ogni caso, sono iniziate. E riguarderanno da vicino la Juventus per molto tempo.