Calciomercato Juventus, Dybala out | Scelto il doppio erede

Calciomercato Juventus, adesso che l’addio di Dybala è (quasi) ufficiale, serve un rinforzo. O forse due. Ecco il doppio erede della Joya

Non è ufficiale. Ma quasi. Dybala e la Juventus si dicono addio. Nel summit di questa mattina la clamorosa fumata nera che mette la parola fine alla questione. L’attaccante argentino è libero di trovarsi una nuova sistemazione, purtroppo, con l’Inter di Marotta che rimane alla finestra. Anzi, che adesso potrebbe decisamente affondare il colpo.

Insomma, un addio doloroso, perché di giocatori – salvo i continui infortuni – qualitativamente validi come Dybala in giro ce ne sono pochi. Ma è decisamente arrivato il momento di pensare al futuro. Con la società bianconera che avrebbe già individuato l’erede, anzi il doppio erede, dell’argentino.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Raspadori nel mirino

Adesso diventa di vitale importanza riuscire nel doppio colpo. O almeno in uno dei due. I nomi che circolano da diverso tempo sono quelli di Zaniolo e di Raspadori. Soprattutto il primo – che ieri nel derby non è sceso in campo per scelta tecnica di Mourinho – potrebbe diventare una pista calda assai nelle prossime settimane. Soprattutto dopo la panchina di ieri che potrebbe far scricchiolare il rapporto di Zaniolo con la Roma. Anche perché lo Special One negli ultimi minuti al posto di Pellegrini gli ha preferito anche Bove alle spalle di Abraham. Insomma, una bocciatura che non è decisamente passata inosservata.

E Raspadori? Raspadori potrebbe essere quell’elemento nel mirino in grado di andare a sostituire Moise Kean che nella Juventus della prossima stagione non ci sarà. L’attaccante del Sassuolo da un poco di tempo è entrato nei radar della società bianconera. Ma trattare con il Carnevali non è facile. Ma questo doppio colpo aiuterebbe senza dubbio i tifosi a dimenticare la Joya in breve tempo.