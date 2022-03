Calciomercato Juventus, offerta pluriennale per il bomber: maxi ingaggio

Archiviata la delusione Champions League, rimane di grande attualità il calciomercato di una Juventus che intende rinnovare il suo organico.

Anche l’esperienza in Europa, che si è conclusa agli ottavi di finale, ha confermato di fatto quello che i tifosi bianconeri – e la dirigenza – sapevano bene. Ovvero che per competere a grandi livelli c’è bisogno di altri innesti nella squadra di Allegri. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, che sono stati importanti per la rimonta in serie A, non bastano per farsi strada in Champions League.

Rimane da capire quale sarà il futuro dei calciatori che sono in scadenza di contratto. E i tifosi sono preoccupati soprattutto per la possibile partenza di Dybala, per di più a zero. Se l’argentino non rinnoverà allora la Juventus dovrà per forza di cose cercare alternative in attacco. E un nome caldo continua ad essere quello di Lacazette, in scadenza con l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Lacazette può accasarsi al West Ham

Il bomber francese è stato accostato nei mesi scorsi alla Juventus e, come detto, rappresenta senz’altro una occasione golosa visto che può essere messo sotto contratto a parametro zero. Anche la Roma lo ha messo nel mirino. Ma come ha rivelato però TeamTalk non è da escludere che l’attaccante possa continuare la sua esperienza in terra inglese e, per essere ancora più precisi, a Londra. Dopo l’Arsenal infatti Lacazette potrebbe accasarsi al West Ham. Gli hammers hanno pronti infatti una offerta pluriennale e un ricco ingaggio per il francese. A cui ovviamente spetta l’ultima parola sul suo futuro.