Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | L’indizio che svela tutto

Calciomercato Juventus, oggi l’incontro definitivo per stabilire il futuro dell’attaccante argentino in bianconero.

Calciomercato Juventus, Dybala alla fine rinnoverà? L’interrogativo è sempre questo ma finalmente, oggi, si avrà una risposta. Nell’incontro con il giocatore e il suo agente saranno presenti tutti i vertici alti bianconeri tra cui, figurerebbe, come svela in esclusiva Giovanni Albanese, anche il vice presidente Pavel Nedved.

Una volontà di esserci in prima persona. Il vice presidente della Juventus sarà presente nel vertice con l’attaccante. L’obiettivo è poterlo convincere ad accettare il rinnovo alle stesse cifre attuali, cioè con un stipendio di 7 milioni ma non sarà semplice.

Calciomercato Juventus, Nedved presente all’incontro con Dybala

Un incontro definitivo che, finalmente, chiuderà in maniera decisiva il tormentone legato al rinnovo del contratto in bianconero. Come sappiamo Paulo Dybala andrà in scadenza proprio in estate, in questa eventualità molte squadre si potrebbe fare sotto, tra le quali, figurerebbe, clamorosamente, anche l’Inter di Beppe Marotta.

Un futuro che sarà deciso oggi, laddove tutti i tifosi sperano che il calciatore possa ricredersi e rimanere un punto saldo nell’immaginario bianconero. Ieri in coppa con Vlahovic, al suo rientro, la Joya ha saputo regalare uno splendido gol seguito poi anche da un doppio vantaggio proprio archiviato dal suo compagno di reparto. E la coppia Dybala – Vlahovic sembra funzionare eccome. Pertanto i tifosi si augurano che, alla fine, proprio Pavel Nedved possa fare cambiare idea al giocatore, convincendolo a sposare nuovamente il progetto bianconero, da, quasi sicuramente, capitano.