Ultim’ora Juventus, allarme Vlahovic: lascia la Nazionale

Ultim’ora Juventus, ecco il motivo dell’esclusione del centravanti bianconero dal ritiro della sua nazionale.

Un’esclusione precauzionale più che un infortunio vero e proprio. Perché di questi tempi è meglio andarci cauti, viste le innumerevoli defezioni con cui sta facendo i conti ormai da settimane Massimiliano Allegri. Che del suo attaccante titolare nuovo di zecca non può certo fare a meno, soprattutto dopo che a gennaio la società ha investito oltre settanta milioni per soffiarlo alla Fiorentina e portarlo a Torino.

Troppo importante Dusan Vlahovic per la Juventus. Ed è per questo che il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojković, ha deciso di rispedire subito il centravanti di Belgrado in Italia con l’obiettivo di recuperare dal fastidio all’inguine. La notizia l’ha data pochi minuti il portale serbo Kurir. E cioè che la nazionale serba rinuncerà al suo centravanti nelle due gare in programma nei prossimi giorni contro Ungheria e Danimarca.

Ultim’ora Juventus, fastidio all’inguine per Vlahovic

Due amichevoli, considerato che la Serbia – a differenza dell’Italia, che si giocherà il tutto per tutto nei playoff – ha già strappato il pass per i prossimi campionati del mondo. Battendo proprio il Portogallo – possibile avversario degli Azzurri di Mancini nella finale degli spareggi – nell’ultimo match della fase a gironi. Non c’è motivo, dunque, di rischiare un giocatore prezioso come Vlahovic, alle prese con questo problema muscolare.

Niente di preoccupante, ma l’ex viola potrà recuperare con calma alla Continassa, senza dover obbligatoriamente forzare i tempi. Due settimane di riposo per poi essere pronto per la ripresa dei campionati, fissata per la prima settimana di aprile. Quando la Juventus dovrà affrontare l’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter che potrebbe valere il sorpasso in classifica proprio nei confronti dei nerazzurri.