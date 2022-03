Calciomercato Juventus, colpo di scena Cuadrado: “tradimento” pazzesco

Calciomercato Juventus, per l’esterno colombiano il rinnovo sembra una formalità ma sono diversi i club che chiedono informazioni al suo agente.

Neanche il tempo di metabolizzare l’addio a Paulo Dybala, che i tifosi della Juventus potrebbero presto vedersi costretti a salutare anche un altro veterano. Un pilastro indiscusso, imprescindibile nello scacchiere di Allegri. Fino a pochi giorni fa il suo rinnovo sembrava scontato. Si diceva che la firma fosse solo una formalità, tanta è la voglia del giocatore di restare a Torino. Ma tra gli annunci e i fatti sta passando tanto, troppo tempo.

Ed è normale che alle orecchie del suo procuratore Alessandro Lucci stiano arrivando proposte da parte di altri club. È il caso del Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte, fortemente interessato a Juan Cuadrado. Secondo il giornalista esperto di calciomercato Rudy Galetti, infatti, gli Spurs nei giorni scorsi avrebbero chiesto delle informazioni all’agente dell’esterno colombiano, in bianconero dall’estate 2015 proprio come Dybala. Sette anni di Juventus per un giocatore che spesso ha spostato gli equilibri e continua a farlo anche adesso che si appresta a compiere 34 anni.

Calciomercato Juventus, sondaggio del Tottenham per il colombiano

Londra, come spiega Galetti in un Tweet, potrebbe diventare un’opzione nel caso in cui dovesse improvvisamente arenarsi la trattativa con la Juventus per il rinnovo. Improbabile, in questo momento. Perché la volontà del “Panita” è quella di trovare un accordo con il club. Che lo ritiene ancora un elemento fondamentale, non solo a livello tattico.

🚨🔥 #Tottenham got in touch with Juan #Cuadrado‘s agent (#Lucci) to obtain some information. 🗣️ 📌 For the 🇨🇴 player the priority is the renewal with #Juventus. In the absence of agreement with ⚪⚫, #Paratici would be glad to welcome him. 🐓⚽ #THFC #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/SynsXpJdTW — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 22, 2022

E sta facendo di tutto per trovare al più presto una soluzione. Ma, si sa, nel calcio tutto è possibile e Lucci giustamente si guarda attorno per disporre in ogni caso di un piano B.