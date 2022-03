Cosa succederà nel prossimo calciomercato della Juventus? Cambiano gli scenari dopo le ultime notizie che arrivano sul futuro di Paulo Dybala.

Non c’è accordo per proseguire insieme, la dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto con il calciatore argentino in scadenza il prossimo 30 giugno. Dybala dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero alla fine della stagione. Tifosi scatenati sui social, anche perché adesso ci si aspetta un grande colpo in attacco per compensare la sua partenza. Non sarà facile trovare un altro big con caratteristiche ideali di spalla per Vlahovic.

Tanti giocatori sono stati accostati alla Juventus nell’ultimo periodo e senza dubbio l’addio di Dybala alimenterà altre voci. Di sicuro bisognerà fare un investimento oculato, tenendo anche d’occhio le tante possibilità che il calciomercato potrà offrire da qui fino alla riapertura delle trattative.

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala nella Liga: Atletico in pole

Dove andrà invece a giocare Dybala? Il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese su Twitter ha rivelato quella che potrebbe essere la prossima destinazione dell’attaccante.

Con molta probabilità il futuro di Paulo #Dybala sarà in Spagna. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 21, 2022

La carriera dell’ex Palermo potrebbe infatti continuare in Spagna. La Liga è pronta ad accoglierlo e in pole position pare esserci l’Atletico Madrid del connazionale Diego Simeone. Pronto a offrirgli una maglia da titolare nell’attacco della sua squadra, destinata a perdere Suarez. Tuttavia non si esclude che anche il Barcellona possa farsi vivo e sferrare un assalto. Giocatori della tecnica di Dybala sono sempre ben graditi a Xavi, che sta ricostruendo la squadra spagnola con ottimi risultati. Più complicata pare invece la possibilità di un’offerta del Real Madrid.