Calciomercato Juventus, colpaccio Salah: “Ha già deciso dove andare”. Le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante egiziano del Liverpool

La questione è molto semplice: il contratto in scadenza nel 2023 non permette al Liverpool di temporeggiare ancora. Arrivati a questo punto il rinnovo di Salah appare difficile – anche perché i colloqui fino al momento hanno sempre portato ad una fumata nera – e i Reds per non perderlo a zero sembrerebbe abbiano decido di cederlo alla fine della stagione.

L’ex Fiorentina e Roma quindi si avvia a giocare gli ultimi mesi con la maglia del Liverpool. Poi sarà bagarre per prenderlo: e su di lui ci sarebbe anche la Juventus, che dopo l’addio i Dybala – per volere della società, è evidente – potrebbe decidere di affondare per l’egiziano. Operazione difficile, se non impossibile quasi, visto che secondo ElNacional.cat, Momo avrebbe già preso una decisione per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Salah vuole il Barcellona

A questo punto della sua carriera Salah vorrebbe provare un altro campionato dopo aver giocato sia in Serie A che in Premier League. Gli manca la Liga, ma non gli mancherebbero le offerte da quel campionato. Secondo il sito il Barcellona potrebbe presentarsi la prossima estate con un’offerta importante, tanto importante da strappare Salah a Klopp. E da parte del giocatore sarebbe anche arrivato l’ok al possibile trasferimento.

Non ci sono dubbi che le intenzioni di Laporta, presidente dei catalani, sono quelle di voler tornare a vincere velocemente dopo una stagione deludente come questa – almeno fino ad ora – e rimessa in senso dall’arrivo in panchina di Xavi. E per farlo servono investimenti importanti, in parte già arrivati a gennaio. I catalani dopo aver preso Christensen e Kessie, puntano decisi anche a Salah. Una tripla beffa, o quasi, per la Juventus.