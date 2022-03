Calciomercato, contatto Juventus-Salah | La data che fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, contatto con Salah: c’è una data da cerchiare con la matita rossa sul calendario. Svolta non lontana.

Sono ore frenetiche in casa Juventus. La notizia del mancato rinnovo di Paulo Dybala, confermata dallo stesso Maurizio Arrivabene, ha innescato un effetto domino molto importante, che catalizzerà l’attenzione mediatica per molti mesi.

Non solo la prossima destinazione della Joya – seguito con attenzione da Inter, Barcellona ed Atletico Madrid (tra le altre) – ma anche quale possa essere il futuro numero 10 della Juve, sono tra i temi che più si discutono in questi giorni che definire frenetici sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. E così, oltre a Zaniolo e Raspadori, la “Vecchia Signora” è vigile anche su altri profili, dal respiro internazionale. La notizia di un sondaggio effettuato dalla “Vecchia Signora” per Salah sta trovando sempre più conferme: l’egiziano non ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool in scadenza nel 2023, e avrebbe esternato il suo desiderio di cambiare aria. L’ex Roma è seguito con molta attenzione – tra le altre – anche dal Barcellona, ma il management della Juve ha già fatto la prima mossa.

Calciomercato Juventus, contatto con Salah: la rivelazione di Momblano

A tal proposito, la rivelazione di Luca Momblano – intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus – non può passare inosservata. Ecco quanto dichiarato dal giornalista molto attento alle vicende in casa bianconera:

“Né Salah, né il suo entourage hanno respinto la Juventus. Ma si sono comportati così anche con altre società che si sono interessati all’egiziano: il procuratore ha chiesto a tutti questi club – tra cui la Juventus – di aggiornarsi per qualsiasi tipo di dialogo – a dopo le qualificazioni ai Mondiali (l’Egitto è impegnato nel doppio confronto con il Senegal il 25 e il 29 marzo, ndr). La sua concentrazione è tutta lì in questo momento. Detto questo, la Juve è molto attenta: si fa viva, così come per Rudiger.”