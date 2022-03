Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: offerta a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, secondo il noto giornalista “la sua avventura a Torino è ormai arrivata agli sgoccioli”.

La pubalgia, la mancata convocazione in Nazionale, un ruolo sempre più marginale nella Juventus di Massimiliano Allegri. Adesso pure le voci di corridoio che raccontano di un rinnovo di contratto sempre più improbabile. Di sicuro Federico Bernardeschi ha vissuto momenti migliori. E questi, secondo quanto racconta radio calciomercato, potrebbero davvero essere gli ultimi mesi della sua avventura bianconera, cominciata nell’estate 2017.

La conferma delle complicazioni nella trattativa tra la società e il suo procuratore Federico Pastorello è arrivata oggi pomeriggio. Ne ha parlato al portale Juventibus il giornalista Luca Fausto Momblano, uno che segue da vicino le vicende della Vecchia Signora. “Bernardeschi è con un piede e mezzo fuori dalla Juventus”, ha detto senza mezzi termini durante la diretta. E a questo punto, a meno di improvvisi ripensamenti, nella prossima settimana potrebbe essere annunciato il suo addio com’è stato fatto ieri per Paulo Dybala. Il motivo della rottura, a quanto pare, è da ricercare nell’offerta del club, decisamente al ribasso.

Calciomercato Juventus, rinnovo quasi impossibile per Bernardeschi

Per il momento la Juventus e Pastorello pare abbiano deciso di prendersi qualche altro giorno di tempo per riflettere. Forse una settimana. Ma tutti gli indizi dicono chiaramente come non ci sia alcun margine per una conclusione a lieto fine della vicenda. La proposta della Juventus, come riportato ieri dalla Gazzetta dello Sport, è di 2,5 milioni l’anno, quasi la metà rispetto ai quattro che Bernardeschi percepisce adesso. Un “ridimensionamento”, una sorta di sacrificio che il club sta chiedendo un po’ a tutti ma che al centrocampista sembra invece non andare giù.