Dembele alla Juventus: il verdetto dei bookmakers è pazzesco

Nuovi scenari si aprono per il calciomercato della Juventus dopo gli ultimi rumors che arrivano in casa bianconera riguardo i rinnovi contrattuali.

Sui social è inevitabile che i tifosi commentino la notizia del mancato accordo tra la Juventus e Dybala, con il calciatore argentino che arriverà dunque alla scadenza naturale del suo contratto e poi sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una notizia che ha colto di sorpresa molti, convinti che alla fine l’accordo tra le parti sarebbe arrivato e che il numero dieci avrebbe continuato la sua carriera a Torino.

E invece, salvo ribaltoni, non sarà così. Con il club bianconero che a questo punto dovrà iniziare a pensare seriamente al nome del suo successore. Che non potrà essere un “ripiego”. Allegri e la tifoseria si aspettano un grande campione che possa far coppia con Vlahovic e garantire un importante bottino di reti.

Calciomercato Juventus, Psg in pole per Dembelè stando ai bookmaker

Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla Juventus nell’ultimo periodo c’è Dembelè del Barcellona, che pure è tornato ad avere un rendimento positivo in blaugrana. E’ anche lui in scadenza di contratto e sembra destinato a cambiare aria, visto che non si è trovato un accordo per il prolungamento. Come riporta “Oddschecker” però la Juve non sembra avere chance per arrivare al calciatore francese. Le quote dei bookmakers sul futuro dell’attaccante non coinvolgono i bianconeri. In pole per lui ci sarebbe il Psg, in lavagna a 3. Quindi in lizza ci sarebbe anche lo United (quotato a 4), Chelsea e Newcastle a 6. Più defilate Arsenal (quotato 10) e Borussia Dortmund con 11.