Juventus, Agnelli chiude l’accordo: ritorna dopo sette anni

Juventus, è stata trovata l’intesa totale per un ritorno: ecco i dettagli. Conosce molto bene Arrivabene: cosa potrà dare ai bianconeri.

Fermento in casa Juventus. Oltre alle manovre sul lato sportivo, con la decisione roboante sotto certi aspetti di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, importanti novità trapelano anche da un punto di visto manageriale.

Come riferito da Romeo Agresti, infatti, sarebbe stato trovato un accordo totale per il ritorno di Francesco Calvo nella dirigenza bianconera. L’intesa è ormai totale, e si aspettano solo i canonici comunicati ufficiali per certificare un’altra operazione importante dal punto di vista dirigenziale. Ricordiamo che quello di Calvo è un ritorno, dal momento che solo 7 anni fa – il manager che lavorò assieme ad Arrivabene al Philip Morris – decise di lasciare il mondo Juve, dopo aver lavorato prima come direttore commerciale, e poi come Chief Revenue Officier.

Calvo vanta un curriculum “internazionale”, avendo già lavorato tra le fila del Barcellona e della Roma, dove sotto la gestione Pallotta ricoprì nuovamente il ruolo di direttore commerciale. Il dirigente, rimasto nella Capitale su richiesta dei Friedkin, era consulente del club giallorosso. Insomma, dopo gli “innesti” di Cherubini ed Arrivabene dell’anno scorso, il mosaico bianconero si completa con una nuova pedina.