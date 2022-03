Calciomercato Juventus, erede Dybala | Ritorno shock

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno già il piano per il futuro e hanno individuato il, possibile, erede di Dybala dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, l’addio di Dybala è stato un fulmine a ciel sereno ma come le grandi società sanno fare, è il caso proprio dei bianconeri, guardano avanti. Ai possibili nuovi eredi e alla squadra che verrà. Proprio dalla prossima stagione cambierà molto della rosa, dalla difesa fino all’attacco, laddove bisognerà cercare l’erede di Paulo Dybala. Stando alle ultime indiscrezioni un profilo che farebbe al caso di Allegri potrebbe essere italiano.

Un cosiddetto ritorno di fiamma, visto che già in passato il giocatore era uno dei preferiti di Allegri, stiamo parlando di Domenico Berardi del Sassuolo, ideale se pensato in un 4-3-3.

Un giocatore che sembra piacere particolarmente a Massimiliano Allegri, come sottolinea ‘Giovanni Albanese’ su Twitter, l’esterno azzurro sarebbe perfetto se pensato in un modulo che lo vede al centro del progetto: un mai banale 4-3-3. Modulo che sembra voler adottare Allegri proprio in previsione della prossima stagione.

Berardi è da tanto uno dei volti in Italia capaci di fare la differenza, non è un caso che anche in nazionale Roberto Mancini lo veda come un grande nome da far giocare titolare. Ed è anche vero che le ambizioni dello stesso giocatore, adesso, sono di giocare in un grande club. Proprio la Juventus potrebbe essere – nuovamente – la sua occasione, perché già in passato fu molto vicino al passaggio in bianconero. Staremo a vedere se il desiderio si avvererà già a giugno.