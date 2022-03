Calciomercato Juventus, bomber silurato | Il ritorno che stravolge tutto

Il calciomercato della Juventus sarà un argomento molto caldo nei prossimi giorni, considerando anche lo stop del campionato di serie A.

Le voci che riguardano la formazione bianconera saranno inevitabilmente condizionate anche da quel che è accaduto negli ultimi giorni. Dybala non resterà a Torino visto che la Juve non ha intenzione di offrirgli un rinnovo contrattuale. L’attaccante dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Per questo motivo la società dovrà tornare sul mercato per trovare un altro campione che possa far coppia con Vlahovic o essere comunque determinante per la squadra con il suo talento.

Da tempo si parla di un possibile interesse della Juventus per Mauro Icardi, bomber del Psg che in questa stagione ha trovato però trovato pochissimo spazio. Calciatore che non ha bisogno di presentazioni, ma la sua stella negli ultimi mesi sembra essersi un po’ offuscata e potrebbe tentare il rilancio altrove.

Calciomercato Juventus, Icardi in estate può lasciare il Psg

Anche il Corriere dello Sport riporta le indiscrezioni che arrivano dalla Francia riguardo l’ex attaccante dell’Inter. Secondo quanto riportato da RMC Sport ormai l’esperienza dell’attaccante in Ligue1 sembrerebbe essere agli sgoccioli, visto che non è più una prima scelta per l’allenatore. Il Psg aspetta un’offerta importante per dare il via libera alla cessione, ma in questo momento sembra complicato trovare un club disposto a spendere tanto per lui e a mettere sul piatto lo stesso ingaggio che percepisce nella squadra di Pochettino. Fari comunque puntati sull’argentino, che in serie A ha già dimostrato di essere determinante e al quale probabilmente farebbe piacere tornare a giocare in Italia.