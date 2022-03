Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: “Doppio contatto per Pogba”

Calciomercato Juventus, mettere le mani su Pogba non sarà affatto facile: doppia irruzione nelle ultime ore.

Pogba o non Pogba? Il possibile ritorno del “Polpo” all’ombra della Mole sta accendendo l’entusiasmo dei tifosi della Juventus, da sempre non indifferenti alle voci che riguardano la mezzala francese.

Nell’ottica di un restyling del centrocampo e di un’epurazione dei vari Rabiot e Ramsey, ai quali si proverà a trovare una nuova destinazione, con Arthur che continua a far gola ad alcuni club della Premier e un Mckennie che potrebbe essere inserito nell’affare Zaniolo, il centrocampista si configura come il reparto sul quale si concentreranno maggiormente gli sforzi del management bianconero. E così oltre al ruolo di regista – Jorginho in pole, ma occhio alle sorprese – spazio anche all’intrigo vorticoso che riguarda le mezzali: Milinkovic e Pogba sono tra i preferiti di Allegri, ma anche la pista Gravenberch non è da escludere a priori.

Calciomercato Juventus, doppia irruzione per Pogba: rivelazione Sky

Importanti novità arrivano sul fronte Pogba. La Juve si è mossa con l’entourage del transalpino, al quale ha ribadito l’interessamento bianconero e la volontà reciproca di aggiornarsi in caso di sviluppi. Come riferito da Sky Sports News, due club della Premier League – non esplicitati – nelle ultime ore avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione, non arrivando ancora a mettere sul piatto offerte ufficiali. Del resto, né il Psg né la Juventus, e men che meno il Real Madrid, hanno avanzato proposte concrete all’agente del “Polpo”, per il quale, comunque, il rischio che si crei una vera e propria asta è tutto fuorché un’ipotesi utopistica. Quello che sembra certo è che – anche alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate dal centrocampista a Le Figaro – una sua eventuale permanenza allo United è assolutamente da escludere.