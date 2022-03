Calciomercato Juventus, ultim’ora Zaniolo: annuncio ufficiale dell’agente

By

Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo: l’annuncio ufficiale dell’agente che commenta le ultime voci legate ad una possibile cessione.

Archiviata la parentesi Dybala, al quale non è stata presentata alcuna proposta concreta per il rinnovo di contratto, una volta conclusa l’operazione Vlahovic, la Juventus sta ora monitorando diverse soluzioni per il suo attacco.

Una delle più calde è sicuramente quella che porta a Nicolò Zaniolo, con il cui agente i dialoghi andrebbero avanti da mesi: al momento una vera e propria trattativa non è nata, ma uno scambio di informazioni e reciprochi attestati di stima confermano quanto la pista possa surriscaldarsi da un momento all’altro. Si è vociferato di un possibile inserimento nella trattiva di Weston Mckennie, con la priorità della Roma che resta quella di provare a trovare un punto d’incontro con Zaniolo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. A tal fine, alla Football Conference organizzata al Torre Ulisse Club, l’agente del “tuttocampista”, Claudio Vigorelli, ai microfoni di TMW ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto interessanti.

Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo: l’annuncio dell’agente

Ecco uno stralcio delle parole di Vigorelli: “Quello con la Roma è un progetto bellissima: la cosa bella era rivederlo in campo dopo il secondo infortunio, con una ritrovata condizione fisica e mentale. Speriamo di terminare la stagione nel migliore dei modi, con il contesto europeo da affrontare nel migliore dei modi.”

MERCATO – “Il tema mercato è in voga tutto l’anno: un top player come lui è accostato a grandi squadre, fa piacere ma in questo momento è un calciatore della Roma.”