Calciomercato Juventus, via libera per l’affare a zero: Simeone in scacco

Calciomercato Juventus, via libera ad un altro colpo a parametro zero. Atletico non più interessato. Allegri supera Simeone

C’è il via libera ad un altro colpo a parametro zero. Un altro elemento che fa della qualità, ma soprattutto della duttilità, la sua arma migliore. Può giocare tranquillamente in mezzo al campo oppure come esterno – magari basso – e può fare al caso della Juventus. Che lo ha messo nel mirino e che lo monitora da diverso tempo.

Sembrava dovesse andare all’Atletico Madrid, o meglio: sembrava che Simeone volesse fare un affondo importante per portarlo nella sua squadra, ma secondo le informazioni riportato da sport.es, il tecnico argentino dei Colchoneros si sarebbe tirato fuori dalla possibile operazione. Un via libera per Cherubini, pronto all’affondo decisivo che si potrebbe materializzare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, assalto a Sergi Roberto

Il profilo è quello di Sergi Roberto del Barcellona, che ha un contratto in scadenza e che non dovrebbe essere rinnovato dai blaugrana. Anche per via delle poche presenza in questo campionato: in totale sono 9 fino al momento con la sensazione che il suo tempo sia realmente finito all’intero della squadra di Xavi che ha altre idee in mente, sia dietro che in mezzo al campo.

Cresciuto nella cantera catalana, Sergi Roberto, 30 anni, sembra ormai ad un passo dall’addio. E la Juventus potrebbe accoglierlo a braccia aperte il prossimo anno in quella che è una vera e propria rivoluzione dentro la società bianconera. Saranno molti quelli che saluteranno, saranno altrettanti quelli che entreranno alla Continassa con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo.