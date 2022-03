Calciomercato Juventus, nuovo “gigante” per Allegri: pronto il maxi scambio

Calciomercato Juventus, Allegri rialza nuovamente il muro: il super affare che fa gongolare i bianconeri. All’orizzonte un maxi scambio.

Oltre a puntellare l’attacco, soprattutto in concomitanza del mancato rinnovo di Paulo Dybala, e a sistemare un centrocampo che ha palesato lacune tecniche e fisiche importante, la Juventus si muoverà anche in difesa.

Sia Bonucci che Chiellini non offrono più le giuste garanzie, alla luce dei numerosi infortuni che li hanno letteralmente falcidiati in una stagione molto complicata per i due Campioni d’Europa. E così, con Rugani che dovrebbe restare e un De Ligt vero e proprio punto di riferimento, l’intenzione di Cherubini è quella di associare all’olandese un altro punto di riferimento importante. I nomi di certo non mancano: Rudiger piace e non poco, anche se un accordo con il tedesco non è stato ancora formalizzato. Un altro profilo che stuzzica particolarmente la “Vecchia Signora” è quello di Bremer, attenzionato da tempo anche dall’Inter e dal Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, doppio jolly per Bremer: Leonetti non ha dubbi

Intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, Franco Leonetti – molto esperto delle manovre di “Madama” – ha fornito maggiori ragguagli in merito all’interessamento della Juve per il centrale del Torino: “I bianconeri sono fortissimi su Bremer: si è fatta sentire da almeno tre mesi. Il difensore che più ha impressionato è lui, sul quale è forte l’interessamento dell’Inter.”

Leonetti ha spiegato come Gatti e Mandragora potrebbero essere inseriti nella trattativa con i granata. Ricordiamo che l’ex centrale del Frosinone è stato ad un passo dal vestire la maglia del Toro, prima dell’irruzione di Cherubini che ha fatto saltare il banco.