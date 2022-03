Calciomercato Juventus, ultim’ora Jorginho: annuncio ufficiale dell’agente

By

Calciomercato Juventus, ultim’ora Jorginho: le parole dell’agente, intervenuto ai microfoni di QSVS. Ecco i dettagli.

Manca poco al fischio d’inizio di Italia-Macedonia, gara che potrebbe dire molto sulle ambizioni della compagine di Mancini di agguantare un posto in extremis per i prossimi Mondiali. A fungere da metronomo di centrocampo ci sarà Jorginho, al centro di molte voci di mercato in quest’ultimo periodo.

Nelle ultime ore, infatti, l’italo-brasiliano, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2023, è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus, alla ricerca di un profilo importante a centrocampo. Un regista, un play maker in grado di dare impulso alla manovra: secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, per l’ex Napoli sarebbe già pronto un contratto quadriennale. L’interessamento di Cherubini è forte, ma la priorità del centrocampista, stando a quanto riferito dall’agente del brasiliano a QSVS, è il prolungamento del suo contratto con i Blues.

Calciomercato Juventus, svolta Jorginho: annuncio ufficiale dell’agente

Ecco le parole di Joao Santos, agente di Jorginho, intervistato da QSVS: “La filosofia dei Blues è quello di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La sua priorità è quello di firmare con i Blues, altrimenti gli piacerebbe tornare in Serie A. La volontà di giocare in Italia c’è sempre, e la Juventus sarebbe inevitabilmente presa in considerazione.”

Parole importanti quelle di Santos, che aprono interessanti scenari sul futuro di Jorginho, accostato anche al Milan.