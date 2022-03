Quali saranno adesso le mosse del calciomercato della Juventus? I tifosi sono impazienti di sapere chi saranno i prossimi rinforzi per Allegri.

Questa sosta del campionato di serie A arriva pochi giorni dopo una importante decisione presa dalla dirigenza della Juventus. Che ha deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, in scadenza il prossimo 30 giugno. L’argentino dunque alla fine della stagione sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Servirà dunque un grande colpo in attacco per colmare la lacuna che sarà lasciata dal numero dieci, che dirà addio dopo sette anni in bianconero.

La strategia della Juventus è chiara, è quella di rinnovare il suo organico, ringiovanendolo. Ma nello stesso tempo non si può perdere di vista il bilancio e la necessità di non appesantire il monte ingaggi, anzi, cercare di abbassarlo visto il momento economico non proprio favorevole che vive il mondo del calcio.

Calciomercato Juventus, l’alto ingaggio un freno per l’arrivo di Pogba

Proprio in tal senso un possibile grande acquisto per il centrocampo sembra complicarsi. I tifosi della Juve hanno un grande sogno, quello di rivedere Paul Pogba in bianconero. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United e nella prossima stagione molto probabilmente vestirà un’altra casacca diversa da quella dei Red Devils. Secondo “Leggo” però difficilmente quella casacca potrà essere quella della Juventus. L’ingaggio proibitivo del francese rappresenta infatti uno scoglio quasi insormontabile per il club torinese. Per questo motivo si ipotizza che in pole position per ingaggiarlo ci sia il Psg, pronto a nuove spese importanti per rinnovare la sua squadra e tentare l’assalto alla Champions.