Calciomercato Juventus, svolta in Serie A: si chiude a 3 milioni più bonus

Impazzano le voci per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, che si è infiammato dopo la decisione di non rinnovare il contratto di Dybala.

Una decisione che ha scatenato i commenti dei tifosi bianconeri. Molti dei quali non si aspettavano che il club potesse pensare ad un futuro senza il suo numero dieci. E invece la Juventus adesso dovrà cercare l’erede dell’argentino e in estate si presuppone dunque un investimento importante in attacco. Serve un grande campione che possa ben integrarsi con Vlahovic, punto fermo del reparto offensivo.

In ogni caso non servirà solo un grande attaccante, ma ogni reparto della rosa di Allegri ha bisogno di innesti. Dunque i prossimi mesi si preannunciano davvero bollenti per le trattative bianconere, con la dirigenza che avrà senz’altro già stilato una lista di possibili acquisti.

Calciomercato Juventus, la Lazio è in pole per Romagnoli

In difesa però sembra allontanarsi quello che per molti mesi è stato indicato come un potenziale rinforzo per la Juventus nella prossima stagione. Un possibile colpo a costo zero, visto che il suo contratto con il Milan è in scadenza a giugno.

#Romagnoli, la #Lazio resta in pole (ne parliamo da settembre…) ma nessun incontro fin qui. Summit nei prossimi giorni con #Lotito. Il #Milan ha leggermente migliorato proposta, la #Juve è alla finestra, con l’offerta giusta (oltre 3 a stagione più bonus) la Lazio chiude — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 24, 2022

Come ha infatto sottolineato il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su Twitter per Alessio Romagnoli “la Lazio resta in pole (ne parliamo da settembre…) ma nessun incontro fin qui. Summit nei prossimi giorni con Lotito. Il Milan ha leggermente migliorato proposta, la Juve è alla finestra, con l’offerta giusta (oltre 3 a stagione più bonus) la Lazio chiude”. Non è comunque del tutto chiusa la pista Juventus, ma i bianconeri non sono al momento favoriti per aggiudicarsi le sue prestazioni.