Calciomercato Juventus, l’annuncio Bild fa godere Cherubini: colpo più vicino

Rinforzare la rosa della prossima stagione è la missione principale della dirigenza in vista del calciomercato estivo della Juventus.

La separazione in arrivo con Dybala, che si concretizzerà alla fine della stagione visto che il contratto dell’argentino non sarà migliorato, è un segnale chiaro della strategia bianconera. L’organico va ritoccato e ringiovanito, ma allo stesso tempo bisogna tenere d’occhio il bilancio ed evitare di appesantire il monte ingaggi. Per questo motivo si guarderà con attenzione al mercato dei possibili colpi a parametro zero.

E questo non solo per l’attacco, perché mister Allegri si aspetta rinforzi in tutti i reparti. Anche in difesa, dove Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi. Servono delle alternative di spessore, giocatori che possano essere fondamentali e decisivi sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco si defila per Rudiger

Parlando di possibili colpi a parametro zero tra i difensori, negli ultimi mesi tanti calciatori sono stati accostati alla Juventus. Tra questi c’è Alessio Romagnoli del Milan, ma non solo. Anche Antonio Rudiger, giocatore del Chelsea, ha in scadenza l’accordo con gli inglesi il prossimo giugno. Non è da escludere, anzi è probabile, che l’ex difensore della Roma possa cambiare casacca.

NOT TRUE ❌ is That @FCBayern is still interested in @ToniRuediger. The Bosses think he is too old for such an investment. For a Transfer he would have to lower his wage demands pic.twitter.com/KgdYkPiM54 — Christian Falk (@cfbayern) March 24, 2022

Tra le squadre concorrenti per il tedesco sembrava esserci il Bayern Monaco, ma le ultime voci che arrivano dalla Germania sono discordanti. Il giornalista di “Sport Bild” Christian Falk infatti i bavaresi non sarebbero interessati al calciatore in quanto troppo alte sono le richieste di ingaggio di Rudiger, giocatore che ha già compiuto 29 anni. Difficile che il Bayern faccia dunque un investimento importante su di lui, a meno che non vengano abbassate le sue richieste.