Juventus-Inter, Allegri esulta: sprint per il doppio recupero in extremis

La sosta del campionato arriva in un momento utile per la Juventus, che può ricaricare le batterie in vista di un aprile che sarà decisivo.

Fuori dalla Champions, adesso l’obiettivo della squadra bianconera è quello di chiudere il più in alto possibile in classifica. E magari vincere la Coppa Italia. L’ultimo mese è stato molto dispendioso, la sosta vede tanti giocatori della squadra di Allegri impegnati con le rispettive nazionali. Molti però possono tirare il fiato e concentrarsi sul prossimo grande impegno.

Nella prossima giornata di serie A infatti la Juventus giocherà una sfida molto attesa contro l’Inter di Inzaghi, che la precede in classifica. I nerazzurri non stanno vivendo un momento molto positivo, ma rimangono una corazzata in lotta per lo scudetto. I tifosi bianconeri sperano in un successo di Vlahovic e soci, vista la storica rivalità tra i club.

Juventus, Alex Sandro e Zakaria verso il pieno recupero

E’ banale dire che iniziare a pensare alla probabile formazione della Juventus in questo momento è inutile, manca ancora troppo tempo alla sfida e Allegri dovrà valutare le condizioni di tanti uomini al ritorno dalle nazionali. La buona notizia per l’allenatore livornese è però il pieno recupero di due pedine come Alex Sandro e Zakaria. Come spiega infatti la Gazzetta dello Sport entrambi dovrebbero essere a disposizione per la partita contro l’Inter, fornendo delle alternative importanti per le scelte del tecnico. Rimane da capire se saranno utilizzabili dal primo minuto o meno. Da valutare anche Vlahovic, rientrato dal ritiro della nazionale serba per un problema all’inguine.