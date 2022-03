Ultim’ora Juventus, buone notizie per Allegri: recupero ufficiale

Ultim’ora Juventus, buone notizie per Allegri: il recupero è ufficiale. In vista dell’Inter un elemento indispensabile sarà a disposizione

Buone notizie per Massimiliano Allehgri in vista dell’Inter, che sarà l’impegno che riaprirà il cammino della Juventus in campionato dopo la sosta per la Nazionale di Roberto Mancini che sarà impegnata questa sera contro la Macedonia del Nord nella semifinale playoff per prendersi il Mondiale in Qatar.

Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la società bianconera ha fatto sapere che Locatelli si è messo alle spalle il Covid e che quindi torna a disposizione del tecnico. “Manuel Locatelli ha effettuato il contro con test diagnostico per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano”. Una buona notizia anche per Roberto Mancini che spera, vincendo questa sera, di avere a disposizione il centrocampista per il prossimo impegno degli azzurri che dovrebbe essere martedì prossimo contro la vincente della gara tra Portogallo e Turchia.