Calciomercato Juventus, 20 milioni alla firma: ecco il suo nuovo club

Nuovi rinforzi in arrivo in casa bianconera: il prossimo calciomercato estivo della Juventus si preannuncia davvero bollente.

Tanti nomi ormai circolano da settimane come possibili acquisti bianconeri e del resto l’allenatore Massimiliano Allegri aspetta rinforzi in tutte le zone del campo. Specie in attacco, dove la partenza di Dybala (che lascerà Torino a parametro zero visto il mancato rinnovo del contratto) lascerà un vuoto che bisognerà colmare per forza di cose con l’arrivo di un grande campione.

Ma non sarà solo il reparto offensivo quello che dovrà essere potenziato. Ad ogni modo una possibile pista per rinforzare l’attacco potrebbe svanire, almeno stando alle ultime voci che arrivano dalla Spagna. Uno dei calciatori che piace alla Juve è infatti Ousmane Dembelè del Barcellona, sul quale c’è una grande concorrenza.

Calciomercato Juventus, Psg in pole per Dembelè

“El Nacional” riporta proprio gli ultimi rumors che riguardano il futuro di questo attaccante esterno, che ha il contratto in scadenza con i blaugrana il prossimo 30 giugno. Calciatore di indiscussa qualità, per rimanere alla corte di Xavi avrebbe chiesto uno stipendio di 20 milioni di euro all’anno, più altri venti di commissione per il suo agente. Una somma altissima che stride con la strategia di un Barcellona che deve stare attento al bilancio economico e che dunque non farà follie per trattenerlo. C’è anche da sottolineare come Dembelè sia probabilmente vicino ad un accordo con il Psg, che deve cercare due rinforzi in attacco per sostituire Mbappè e Di Maria. I francesi potrebbero dunque accontentare le sue richieste economiche. A questo punto sembra davvero complicato che il calciatore possa essere ancora nel mirino dei bianconeri.