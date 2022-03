Calciomercato, super ingaggio e 30 milioni alla firma: Juventus in trappola

Calciomercato, super ingaggio e 30 milioni di euro alla firma. La rivelazione di TuttoSport mette la Juventus in trappola.

La rivelazione è di TuttoSport che potrebbe mettere davvero la Juventus in trappola, a differenza di quelle che sono state le ultime indiscrezioni sulla questione e che vedevano il giocatore davvero ad un passo dalla firma con i bianconeri. Ma, a quanto pare, ci sarà ancora da sudare e soprattutto “limare” ancora alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza.

Parliamo di Rudiger, il difensore tedesco che non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea e che lascerà di conseguenza i Blues alla fine della stagione. La Juventus si è mossa con largo anticipo per cercare di accaparrarsi le sue prestazioni e nei giorni scorsi prima la Gazzetta dello Sport e poi il Mundo Deportivo davano praticamente per fatto l’affare. Ma il quotidiano torinese invece è di tutta un’altra idea.

Calciomercato, le condizioni di Rudiger

Partiamo da un fatto: Cherubini avrebbe messo sul piatto un ingaggio di 6 milioni di euro più bonus. Ma questo potrebbe non bastare per accontentare il difensore che ne vorrebbe almeno 10 per firmare con la sua nuova squadra. Una cifra che la Juve non è intenzionata a investire nonostante possa anche usufruire del decreto crescita che permetterebbe di abbattere i costi totali dell’ingaggio. Ma c’è di più, un altro tassello che potrebbe mandare tutto all’aria.

Da quanto trapela infatti il difensore tedesco vorrebbe un incentivo alla firma di 30 milioni di euro: una richiesta alla quale la Juventus non risponderà in nessun modo e che se venisse confermata dall’agente del calciatore metterebbe in trappola Cherubini e il suo staff. A queste condizioni l’affare è praticamente impossibile e non si concretizzerà. Insomma, se sembrava cosa fatta, adesso non sembra più così. E ci sarà ancora da trattare per riuscire a chiudere il cerchio.