Calciomercato Juventus, un brasiliano per l’attacco di Allegri: blitz ad una condizione

Calciomercato Juventus, per il dopo Dybala un nome sembra essere molto seguito da Allegri: il brasiliano arriverebbe ad una condizione.

Calciomercato Juventus, un brasiliano per il post Dybala? La situazione è molto chiara. Gabriel Jesus, per caratteristiche tecniche, sarebbe un interprete ideale in questa Juventus e lo stesso Allegri aprirebbe all’ipotesi di vederlo, appunto, come sostituto della Joya in attacco.

Stando all’indiscrezione lanciata da ‘Tuttojuve’, Gabriel Jesus potrebbe giungere in bianconero solo ad una condizione particolare. Infatti i bianconeri, come avevano già provato, tra l’altro, la scorsa estate, tenterebbero l’assalto all’attaccante brasiliano solo ad una cifra, cioè, non superando i 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus colpo da 30 milioni | Le condizioni della dirigenza

Dopo un assalto semi tentato nella scorsa estate adesso la Juventus sembra fare sul serio per Gabriel Jesus. Un giocatore che piace per caratteristiche e che si potrebbe sposare appieno al già consolidato Vlahovic anche per estro tecnico ma soprattutto velocità, oltre ad un fiuto del gol non indifferente.

La Juventus vista la stagione complicata che il giocatore sta vivendo al Manchester City, con sempre meno presenze del solito, potrebbe sfruttare l’assist vincente dello scontento dell’attaccante e andare in contro ad un’offerta che però, ricordiamolo, non deve essere superiore a 30 milioni. Ora, quindi, la palla passa al Manchester City che dovrà accettare – in caso – l’offerta per puntare su altri obiettivi e vendere così un giocatore scontento che in bianconero avrebbe decisamente più spazio. Un erede sicuramente qualitativo che potrebbe non far rimpiangere l’addio della Joya.