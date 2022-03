“Mi piacerebbe giocare in Liga”: la rivelazione di mercato che gela la Juve

Calciomercato Juventus, le parole di un obiettivo dei bianconeri potrebbero spegnere le velleità di Cherubini di portarlo a Torino.

Nell’opera di ricostruzione della nuova Juventus, un ruolo di notevole importanza lo ricoprirà l’eventuale acquisto di un esterno sinistro in grado di sostituire al meglio un Alex Sandro che da due anni e mezzo a questa parte, sembra essere il lontano parente di quello eclettico e funambolico ammirato al Porto.

Il contratto del brasiliano in scadenza nel 2023 non sarà rinnovato, e in vista della prossima estate si sta già cominciando a valutarne un erede. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati per Renan Lodi – valutato dall’Atletico non meno di 25 milioni di euro – ed Emerson Palmieri, così come per Cambiaso, Udogie e Marcos Alonso. Profili sicuramente diversi tra loro, che rispecchiano la volontà di “Madama” di concentrarsi sul presente, ma allo stesso tempo provare a gettare basi importanti in ottica futura. A tal proposito, interessanti novità trapelano sul “fronte” Marcos Alonso, il cui contratto con il Chelsea è in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso vuota il sacco: “Sogno la Liga”

L’ex esterno della Fiorentina si è concesso ad una lunga intervista ai microfoni di As nella quale, tra i tanti argomenti toccati, ha risposto a ruota libera a diverse domande, alcune delle quali inerenti il suo futuro. A chi gli chiesto se un giorno gli piacerebbe giocare nel campionato spagnolo, Alonso ha risposto in modo assolutamente diretto. Ecco le sue parole: “Mi piacerebbe giocare in Liga: per tutta la vita la mia volontà è stata quella di militare, un giorno, nel campionato spagnolo ma, a causa delle circostanze, questo desiderio – che non dipendeva esclusivamente da me – non si è materializzato. Ora come ora mi sto concentrando solo su questa stagione, e ciò che dovrà succedere, accadrà.”