Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Rudiger | Ribaltone Sky

Calciomercato Juventus, l’accordo con Rudiger non è totale: dall’Inghilterra la nuova doccia gelata per la “Vecchia Signora”.

La “Gazzetta dello Sport” qualche giorno fa ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe mosso passi concreti per l’acquisto di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. In realtà i bianconeri – pur manifestando un certo tipo di interesse per il difensore tedesco, che andrebbe a costituire assieme a De Ligt un totem da sballo – non avrebbero in mano nessun tipo di accordo, sebbene stiano monitorando la situazione con estremo interesse.

Tuttavia, la concorrenza non manca, e quanto trapela dall’Inghilterra sembra avvalorare questa tesi. Oltre ai sondaggi esplorativi effettuati da Real Madrid e Psg, infatti, nelle ultime ore altri due club inglesi avrebbero fatto irruzione. Come rivelato da Sky Sports Uk, l’allenatore ad interim dello United, Rangnick, che ricoprirà incarichi dirigenziali una volta archiviata la parentesi sulla panchina dei Red Devils, apprezza e non poco le qualità dell’ex centrale della Roma, che farebbe gola anche ad un altro club d’Oltremanica, non nominato.

Calciomercato Juventus, “giallo” Rudiger: annuncio Sky

In realtà, come ammesso dal diretto interessato nel corso di recenti interviste, non va esclusa a priori neanche la possibilità che il centrale decida alla fine di firmare il rinnovo di contratto con il Chelsea, anche se le note vicissitudini economico-finanziarie che vedono protagonisti i Blues, autorizzano ad agire con i piedi di piombo. Rudiger non è il solo profilo attenzionato da Cherubini, che si è mosso in modo più o meno concreto anche per Bremer, per il quale l’Inter pare essere in vantaggio. Sullo sfondo resta Koulibaly. Va da sé, che qualora dovesse essere confermato l’inserimenti di diversi club per Rudiger, la corsa per il difensore diventerebbe inevitabilmente molto più complicata.