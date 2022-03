Calciomercato Juventus, tradimento fulmineo: “Venduto al peggior nemico”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva la notizia secondo cui il giocatore verrà offerto direttamente al Psg.

Calciomercato Juventus, un profilo entrato d’interesse per i bianconeri potrebbe, alla fine, finire al Psg. Stiamo parlando del difensore Araujo del Barcellona, molto apprezzato da Xavi ma che adesso potrebbe non rinnovare con i baugrana e scegliere l’ipotesi francese.

Un futuro di nuovo al Psg come Messi a parametro zero? Araujo potrebbe finire proprio così. Almeno questo è quello che filtra dalle indiscrezioni rilanciate da ‘ElNacional’ che definisce, appunto: “Il peggior tradimento del Barça che sta per diventare realtà”. Esattamente un anno dopo l’addio di Lionel Messi.

Calciomercato Juventus, addio a Araujo | Sempre più vicino al Psg

Dopo il flop con Sergio Ramos, il Psg potrebbe quindi andare verso un altro giocatore nel ruolo: un profilo sicuro proprio dalle big spagnole. Araujo per caratteristiche tecniche rappresenta l’interprete ideale ma che adesso potrebbe decidere di non continuare la sua avventura spagnola, nonostante l’interesse di Xavi di puntare, nuovamente, forte su di lui.

Un addio che potrebbe quindi rappresentare un’ennesima beffa per il blaugrana che già nella precedente stagione si sono visti soffiare via Messi proprio a parametro zero. Un momento di crisi economica che sembra essere leggermente rientrato ma adesso la perdita di un altro pezzo forte della rosa non farebbe – di certo – piacere ai blaugrana e anche ai bianconeri, visto che Araujo sarebbe piaciuto anche e molto ad Allegri come possibile erede del binomio difensivo composto da Bonucci e Chiellini.