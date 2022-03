Calciomercato Juventus, Chelsea “saccheggiato”: tripla sfida in Serie A

Calciomercato Juventus, la situazione è sempre più incerta nel quartier generale dei Blues. E tre club italiani fiutano l’affare.

Dall’Inghilterra sono convinti che José Mourinho abbia in canna un altro colpo “alla Abraham”. Un altro suddito di Sua Maestà in cerca di gloria nella Città Eterna. E il filo conduttore è ovviamente sempre il Chelsea, club finito nella bufera dopo le pesanti sanzioni comminate al proprietario – ormai dimissionario – Roman Abramovich in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

Ancora non si sa se la prossima estate i Blues potranno fare mercato oppure no. Al momento, infatti, ogni bene riconducibili all’oligarca resta “congelato”. In attesa che la situazione si sblocchi tuttavia la Roma si sta muovendo per un obiettivo che in passato era stato accostato anche alla Juventus. Si tratta di Conor Gallagher, talentuoso e versatile centrocampista classe 2000, oggi in prestito al Crystal Palace. Con le Eagles di Patrick Vieira quest’anno sembra letteralmente esploso, come testimoniano gli otto gol e i tre assist nelle venticinque apparizioni con la maglia della squadra londinese.

Calciomercato Juventus, Gallagher seguito anche da Roma e Inter

Paragonato più volte a Frank Lampard, molto simile anche per quanto riguarda la posizione ricoperta in campo, Gallagher a giugno farà sicuramente ritorno a Stamford Bridge. L’idea del Chelsea era quella di dargli una chance, ma le incertezze sul futuro societario per adesso precludono ogni tipo di progetto tecnico. Ed ecco perché diversi club, tra cui Juventus, Roma e Inter, fiutano il possibile affare secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Mourinho stravede per il giovane calciatore inglese e la proposta che la società giallorossa vorrebbe fare ai Blues sarebbe un prestito – magari con diritto di riscatto – sulla falsariga dell’affare con il Crystal Palace.