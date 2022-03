Calciomercato Juventus, irruzione Cherubini: derby d’Italia infuocato

Calciomercato Juventus, irruzione di Cherubini: derby d’Italia infuocato e nuovo assalto sul mercato. Ecco quello che sta succedendo.

Irruzione di cherubini, una di quelle importanti che potrebbero stravolgere le strategie di mercato dei bianconeri ma anche dell’Inter di Marotta, che da un poco di tempo aveva messo il nuovo obiettivo bianconero nel mirino ma che adesso, secondo TuttoSport, potrebbe anche cambiare strategia.

Allora, la situazione è questa: il quotidiano torinese questa mattina in edicola spiega che la Juventus vorrebbe affondare il colpo per il centrocampista del Sassuolo Frattesi: piace ad Allegri per le sue caratteristiche e Cherubini vorrebbe mettere in piedi una trattativa assai simile a quella che ha portato Locatelli alla Continassa. E anche un ritorno del made in Italy dentro la società che da sempre ha dato alla Nazionale un blocco importante di giocatori.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia infuocato

Alla ripresa del campionato ci sarà il derby d’Italia, la partita più attesa da entrambe le tifoserie e che potrebbe decidere le sorti della stagione. Un antipasto insomma quest’inserimento di Cherubini per quella che sarà la madre di tutte le partite. Frattesi, adesso al Sassuolo ma con un passato al Monza, è cresciuto nelle giovanili della Roma che ha anche una percentuale da prendere in caso di rivendita. Insomma, anche i giallorossi spingono per una cessione che possa aiutare Pinto a finanziare il proprio mercato.

In ogni caso, al momento, la novità è che la Juventus punta forte sul centrocampista che potrebbe essere utilizzato sia in una mediana a due elementi, sia come mezzala in un reparto a tre con, in questo caso, la licenza di andare ad affondare lì davanti con personalità. Tutto questo anche per via di un possibile addio di McKennie che potrebbe essere inserito nella trattativa che potrebbero portare Zaniolo in bianconero.