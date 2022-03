Calciomercato Juventus, monopolio Milan: 45 milioni che “terrorizzano” la Serie A

Calciomercato Juventus, la rivale dei bianconeri avrebbe la soluzione per arrivare al doppio colpo in attacco: ecco cosa succede.

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Paulo Dybala la società bianconera ha in piano di fare un colpo o addirittura due in attacco. Ci sono tanti nomi che circolano nell’ambiente bianconero e il made in Italy sembra essere più interessante del solito, proprio due dei profili finiti nel mirino della dirigenza, adesso, sarebbero d’interesse anche per il Milan.

Stando infatti a ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri si sarebbero mossi per arrivare a due colpi del Sassuolo. Sia Scamacca che Berardi interesserebbero alla squadra di Maldini. Come sappiamo, anche la Juventus seguiva attentamente l’evolversi dell’operazione ma adesso il Milan avrebbe la soluzione vincente.

Calciomercato Juventus, Milan pronto al doppio affare dal Sassuolo | 30 milioni per Scamacca e 15 per Berardi

Scamacca è un bomber molto apprezzato a livello nazionale, e non solo la Juventus, come sembrava, sarebbe interessata al suo acquisto. Oltre ai bianconeri figurerebbero sia il Milan che l’Inter. Ma stando proprio all’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri, adesso, figurerebbero in pole per l’acquisto.

Un doppio affare dal valore di 45 milioni. I rossoneri potrebbero quindi sbarazzare la concorrenza andando su due profili molto in voga in quest’ultimo periodo. Per altro i due giocatori sarebbero perfetti se pensati in un formazione tipo di Allegri, anche se dopo l’acquisto di Vlahovic la Vecchia Signora preferirebbe un profilo più simile a quello di Berardi. Staremo dunque a vedere cosa succederà nelle prossime settimana ma è chiaro che si andrà, sempre, verso acquisti importanti.