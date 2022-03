Calciomercato Juventus, lo sconto che chiude tutto: scelta la “spalla” di DV7

By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sostengono che l’accordo sia ormai a un passo: nel suo futuro c’è ancora Torino.

Lunedì scorso la Juventus ha deciso di chiudere le porte al rinnovo di Paulo Dybala. Una scelta che continua tutt’ora a far discutere e dividere. Ma che allo stesso tempo traccia una linea importante, soprattutto in merito a quelli che saranno i prossimi scenari di mercato. La Vecchia Signora dovrà fare a meno, dopo sette stagioni, della sua “Joya”, disabituarsi alle sue prodezze. Ciò significa un ruolo ancora più centrale di Dusan Vlahovic nell’attacco bianconero, come ha spiegato Maurizio Arrivabene nella sua ultima dichiarazione.

Resta da capire, a questo punto, chi sarà la “spalla” del serbo. Se verrà acquistato un altro attaccante oppure se si proverà a cercare la soluzione in casa. Poche ore fa ha provato il quotidiano “Don Balon” a rispondere a questa domanda, lanciando un’indiscrezione a proposito del riscatto di Alvaro Morata. Dopo l’addio a Dybala, infatti, la Juventus sembra orientata a puntare in modo deciso sul centravanti spagnolo, che tra l’altro ha dimostrato di avere un feeling speciale, non solo a livello tattico, con l’ex attaccante della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid si “accontenta” di 25 milioni per Morata

Dalla Spagna sostengono che la posizione dell’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, si sia “ammorbidita” parecchio. Nel senso che i Colchoneros appaiono disposti a trattare sulla cifra del riscatto, che inizialmente era stata fissata sui 35 milioni di euro. Cifra che in questo momento la Juventus non ha alcuna voglia di spendere. L’accordo, però, sarebbe più vicino rispetto a qualche mese fa, secondo quanto riporta Don Balon.

E cioè l’Atletico Madrid potrebbe accontentarsi anche di dieci milioni in meno, facendo così uno scontro ai bianconeri pur di cedere definitivamente un calciatore che non rientra più nei piani dell’allenatore Diego Simeone.