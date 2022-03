Calciomercato Juventus, goduria Allegri | Scacco matto all’Inter

Calciomercato Juventus, un nuovo obiettivo in mediana: giocatore che per doti tecniche piacerebbe molto a mister Allegri.

Calciomercato Juventus, un nuovo obiettivo in mediana. Allegri vuole puntare su giocatori capaci di fare la differenza da subito ma che possano garantire un salto anche per il futuro e a queste caratteristiche sembra corrispondere Frattesi, l’ennesima sorpresa del Sassuolo. Il classe 1999 piace anche e molto ai nerazurri.

Come scrive ‘Tuttosport’ un obiettivo potrebbe essere proprio il classe ’99 del Sassuolo. Giocatore molto stimato a livello tecnico proprio da mister Allegri. Per il suo futuro, come dicevamo poc’anzi, ci sarebbe anche la forte concorrenza dell’Inter.

Calciomercato Juventus, Frattesi per il centrocampo | Allegri lo chiede

Un giocatore chiesto da Allegri ma che avrebbe, comunque, il forte interesse dei rivali nerazzurri e dell’ex ds bianconero, Beppe Marotta. Un vero duello ai vertici della Serie A per uno dei volti più importanti e in ascesa della nostra nazionale. Una Juventus ormai proiettata sempre di più al made in Italy con Frattesi ma anche Zaniolo in pole per la prossima estate.

Allegri vuole giocatori capaci di adattarsi perfettamente all’ambiente ma anche alle sue esigenze tattiche e in questo senso Frattesi sarebbe ideale. Staremo dunque a vedere se i i bianconeri avranno la meglio anche perché l’Inter non è solo interessata al centrocampista, dal Sassuolo, infatti, potrebbe muoversi anche il bomber Scamacca già accostato alla Juventus ma che adesso avrebbe il pressing dell’Inter a caccia di un bomber d’area che possa già essere il – possibile – sostituto di Dzeko.