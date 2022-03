Calciomercato Juventus, “psicodramma” Barça: doppia fumata nera

Calciomercato Juventus, adesso le condizioni per il difensore si complicano: entrambi i club non intendono accontentarlo.

Calciomercato Juventus, le richieste di Sergi Roberto sono eccessivamente alte e pertanto entrambi i club non intendono accontentarlo economicamente. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, in esclusiva da ‘ElNacional’, si parla della – attuale – situazione di Sergi Roberto. Il difensore è finito nel mirino anche dei bianconeri.

Le richieste dello stipendio di Sergi Roberto non sembrano convincere l’Atletico Madrid ad acquistarlo e ancor meno il Barcellona a rinnovarlo. Insomma, un vero e proprio “psicodramma” spagnolo. Il laterale era entrato anche d’interesse proprio per la Juventus che ha bisogno di rinforzarsi proprio in difesa.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto non viene accontentato | Richieste eccessive

Il Barcellona non intenderebbe dunque proseguire con il proprio difensore ma allo stesso tempo l’Atletico Madrid, nonostante l’interesse nell’acquistarlo, non vorrebbe, comunque, arrivare a spendere troppo per il suo cartellino ma soprattutto nello stipendio. Un giocatore che è al suo apice in carriera. Classe 1992, con ancora grande possibilità di fare la differenza, adesso, il giocatore spagnolo potrebbe lasciare la Liga.

Si era parlato di un interesse dell’Arsenal proprio dalla Premier League, un campionato, quello inglese, che sicuramente non ha problemi economici. Ma come detto poc’anzi anche i bianconeri si sono interessanti – a lungo – sul giocatore. Adesso c’è da capire, però, se il Barcellona lo intende rinnovare o meno. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe già negato la possibilità di rimanere in Spagna, in attesa di ufficialità, aspetteremo di capire meglio quale sarà il futuro del difensore. La Juventus continua a rimanere alla finestra.