Calciomercato Juventus, “scippo” Conte | Serie A stracciata

Non ci sono novità ufficiali ma tanti rumors che riguardano il calciomercato di una Juventus che sta decisamente cambiando pelle.

Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic a gennaio sono stati solamente i primi passi di un rinnovamento profondo all’interno della squadra di Allegri. L’allenatore livornese è tornato a Torino per aprire un nuovo ciclo vincent, ma la sua rosa ha decisamente bisogno di essere ringiovanita e rinforzata. Fallito l’assalto alla Champions in questa stagione, si cercherà di chiudere il campionato nel miglior modo possibile e nel frattempo si faranno delle valutazioni.

In verità la prima valutazione importante la Juve l’ha già fatta, decidendo di non rinnovare l’accordo con Paulo Dybala, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il numero dieci dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una mossa, quella del club, che sta facendo discutere molto la tifoseria. E che obbligherà ad un innesto importante in attacco, dove si cercherà una spalla per Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Depay più lontano: il Tottenham l’ha messo nel mirino

Di nomi di spessore finora ne sono circolati tanti. Ultimo quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Una pista che sembra percorribile considerando che non è un intoccabile per Guardiola e ha il contratto in scadenza nel 2023. Dunque potrebbe essere ceduto per una cifra non esagerata. Più complicata invece potrebbe diventare la pista che porta ad un altro potenziale obiettivo, vale a dire Memphis Depay. L’attaccante olandese pare destinato a lasciare il Barcellona. Ma come ha rivelato il “Mundo Deportivo” su di lui ci sarebbe in pressing il Tottenham di Antonio Conte, che lo vorrebbe come rinforzo per i suoi Spurs. La strada dunque per arrivare all’ex Lione rischia di complicarsi definitivamente. Anche Milan, Napoli e Inter sarebbero interessati all’olandese in serie A.