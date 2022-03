Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo nei prossimi giorni

Le mosse di calciomercato della Juventus per la prossima stagione passano inevitabilmente dai rinnovi contrattuali di chi è in scadenza.

La prima decisione importante la società bianconera l’ha già presa. Paulo Dybala infatti non rimarrà a Torino visto che non gli sarà sottoposta alcuna offerta per rinnovare il suo accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Una decisione che sta facendo ancora parlare molto a distanza di tanti giorni. Rinunciare all’argentino, che sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero, vuol dire tornare sul mercato alla ricerca di un altro grande campione che faccia coppia con Vlahovic.

Non bisogna però dimenticare che in casa Juventus ci sono altri quattro giocatori che hanno il loro futuro in bilico, vale a dire Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Anche la loro permanenza o meno a Torino andrà decisa nelle prossime settimane. E arrivano conferme in tal senso su uno di loro.

Calciomercato Juventus, a De Sciglio sarà proposto un rinnovo biennale

Come ha infatti sottolineato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter è in arrivo l’incontro per il sì di De Sciglio, al quale la Juve è intenzionata a sottoporre una proposta di rinnovo.

⏳ Expected a new meeting in the next days between #Juventus and Mattia #DeSciglio’s agents (Branchini and Orgnoni). The fullback’s contract extension until 2025 (€2M/year) is at the final stage. #Allegri considers him an effective backup as right and left fullback. #transfers https://t.co/y86xp5iK82 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2022

Nei prossimi incontri ci sarà un incontro tra la dirigenza e gli agenti del calciatori. L’offerta sarà un rinnovo fino al 2025 a 2 milioni di euro a stagione. Allegri considera il difensore come un elemento importante del suo organico, potendolo schierare sia a destra che a sinistra.