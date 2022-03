Calciomercato, blitz per la firma: Milan e Juventus KO

Calciomercato Juventus, riavvicinamento improvviso: sembra essere ritornano il sereno tra le parti. Firma più vicina.

A mercato chiuso, a prendersi la scena in queste frenetiche ore ci stanno pensando le situazioni concernenti i tanti rinnovi ancora da sbrogliare.

Ne sa qualcosa la Juventus che, dopo aver comunicato a Dybala l’intenzione di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022, deve ancora sciogliere i nodi Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. Di riflesso, i bianconeri seguono con molta attenzione anche l’evolvere della situazione in casa altrui; detto che Pogba sembra essersi ormai convinto della bontà della decisione di cambiare aria, lasciando il lido dorato di Manchester, un altro nome accostato a “Madama” è quello di Marcos Asensio, legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023. Dopo alcune settimane nelle quali si pensava che la rottura fosse ormai dietro l’angolo, l’entourage dello spagnolo e i vertici dirigenziali madridisti avrebbe compiuto sensibili passi in avanti nei dialoghi tra le parti, per provare a trovare un accordo che non pare essere poi così lontano.

Calciomercato Juventus, ribaltone Asensio: le ultime sul rinnovo

Come evidenziato da “Defensa Central”, infatti, il Real Madrid avrebbe formalizzato un’offerta di rinnovo a circa 4,5 milioni di euro a stagione, ancora distante, però, dalla richiesta del diretto interessato, che si attesta sui 7 milioni annui. Nelle prossime settimane saranno necessari ulteriori incontri per trovare la quadra definitiva, anche se la sensazione è che il clima tra le parti si sia innegabilmente rasserenato. Chiaramente i Blancos non sono disposti a fare follie, alla luce dell’acquisto di almeno uno tra Mbappè ed Haaland, ma Asensio ha dimostrato di potersi ritagliare un ruolo tutt’altro che banale sotto la gestione Ancelotti: Juventus e Milan “avvisate”.